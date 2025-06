The Bloodstrings per la prima volta in Italia al Punkadeka Festival

Per la prima volta in Italia, arrivano i The Bloodstrings, direttamente da Aachen, Germania, pronti a incendiare il palco del Punkadeka Festival il 6 settembre 2025 al Circolo Magnolia di Milano.

Dopo essersi fatti notare sui palchi di festival internazionali come Punk Rock Holiday, SBÄM Fest e Wacken Open Air, i Bloodstrings approdano nel nostro paese con il loro mix esplosivo di punk rock, psychobilly e rock’n’roll.

Attivi dal 2014, con alle spalle tre album e numerosi tour in tutta Europa, i Bloodstrings fondono l’energia di band come The Distillers e Rancid con suggestioni horror punk, influenze rockabilly e una forte attitudine DIY. Il loro ultimo lavoro in studio, prodotto dai Donots e uscito per SBÄM Records, segna un’ulteriore maturazione del gruppo, capace di alternare brani personali a dichiarazioni politiche nette e dirette, come nel singolo “German Angst”.I più attenti li conosceranno già: la band è stata protagonista di un’intervista pubblicata su punkadeka.it ed è tra i partecipanti all’iniziativa benefica “Punk Rock Against Gender Violence“, che punkadeka ha promosso contro la violenza sulle donne.

In continua evoluzione e con un live potente e coinvolgente, i Bloodstrings promettono una serata ad alta intensità sonora per il pubblico milanese e per tutti gli appassionati del genere.

The Bloodstrings si aggiungono aii già annunciati Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio, RFC, Retarded e Arturo!

Data: Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio, RFC, Arturo, Retarded

…and more TBA!

Orario: Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN