The Bouncing Souls tornano con il nuovo singolo “United”

The Bouncing Souls, sono tornati con un nuovo singolo dal titolo “United”. Il brano è stato prodotto da Will Yip, nome noto della scena alternative, e rappresenta un’ulteriore conferma della vitalità della storica band punk rock, attiva da oltre tre decenni.

“United” è già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, e per i collezionisti e appassionati del formato fisico è uscito anche su vinile 7″. Una copia è acquistabile direttamente da qui

Ma le novità non finiscono qui: i Bouncing Souls sono pronti a tornare anche sui palchi, annunciando un tour estivo che li vedrà condividere la scena con gli H2O. Tra le tappe più attese ci sono il Sing Us Home Festival, il mitico Punk Rock Bowling e l’ormai classico Stoked for the Summer, curato proprio dalla band nel loro New Jersey, per ora nessuna indicazione su ecentuali tour europei.