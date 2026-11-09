THE BRICKABRATS: “Boris the Spider” anticipa il nuovo EP “Thwack!”

I Brickabrats, band pop punk di Portland, Oregon, pubblicheranno venerdì 20 novembre 2026 una nuova versione di “Boris the Spider”, storico brano degli Who scritto da John Entwistle. Il singolo uscirà per Zitz Records, a pochi giorni dal sessantesimo anniversario dell’album originale A Quick One, pubblicato il 9 dicembre 1966.

Per questa reinterpretazione, Jason Motivation ha curato un nuovo testo e un nuovo arrangiamento, mantenendo come punto di partenza la composizione originale di Entwistle, su licenza di Essex Music, Inc.

“Boris the Spider” sarà incluso in Thwack!, il nuovo EP dei Brickabrats, composto da quattro tracce e in uscita il 22 gennaio 2027. Il primo assaggio del disco è arrivato lo scorso 9 ottobre con il singolo “Fun Night”.

Registrato in tre studi differenti, tra cui il seminterrato di Eric “Vegetable” Olson dei Poison Idea, l’EP è stato mixato da Mark Kaeder e masterizzato da Brad Boatright.

Per gli amanti di Ramones, The Queers, Sloppy Seconds, Screeching Weasel e Teenage Bottlerocket, l’appuntamento è per il 20 novembre con “Boris the Spider”.