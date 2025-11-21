34K
THE CAGE e ULTIMA ci portano il dj set degli IDLES: venerdì 7 dicembre a Livorno con il live di DISCOMOSTRO, LUPE VELEZ e FANCIULLINO

byMatteo Paganelli
21 Novembre 2025
THE CAGE THEATRE in collaborazione con ULTIMA presenta:
IDLES ( @idlesband ) djset:
IDLES djset è un progetto che porta i membri della band di Bristol dietro la console dei club e live club internazionali. In console ci sarà Dev, bassista della band post-punk di Bristol che ormai non ha più bisogno di presentazioni: preparatevi ad un caleidoscopio musicale di generi — che spazia dal post-punk e indie rock, fino all’elettronico, hyperpop e hip-hop.
e i live di
DISCOMOSTRO ( @discomostro ):
Realtà ormai ben consolidata del punk/hc italiano, da qualche mese di nuovo in tour per portare in scena il loro quarto e ultimo album “OH NO!” accolto calorosamente da pubblico e critica: un live divertente ed intenso, difficile da dimenticare!
LUPE VELÉZ:
Band nata a Livorno nel 2014, evolvendosi dal progetto precedente Stella Maris Music Conspiracy: un mix che attinge al garage rock, al rock’n’roll, al punk e al power-pop, con influenze dalla scena australiana e britannica. Ci presentano dal vivo, per la prima volta al The Cage, il loro nuovo album.
FANCIULLINO ( @minimizzati ):
Duo pisano composto da chitarra e batteria, suonano punk con elementi post-hardcore, incline alle urgenze sonore e alla riduzione all’essenziale, attitudine DIY con un certo lirismo ermetico.
Domenica 7 Dicembre — The Cage Theatre 

 Via del Vecchio Lazzeretto, 20 – Livorno

Inizio ore 21.30
Prevendite disponibili su TicketSms
A proposito di DiscoMostro...
