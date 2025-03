Le leggende del punk rock The Casualties hanno iniziato a registrare il loro 11° album in studio, che segue “Written in Blood” del 2018.

L’album è coprodotto da Zack Blair dei Rise Against e Raul “Riff” Cuellar (Circle Jerks, NOFX), che si occupa anche dell’ingegneria e del mixaggio dell’opera.

Le sessioni saranno divise tra Riff Audio di Cuellar e The Boat di Tim Armstrong (Rancid, Operation Ivy).

News in arrivo!