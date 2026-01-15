34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

The Casualties torna con un nuovo singolo!

byDeka
15 Gennaio 2026
No comments

Dopo  anni di silenzio discografico, i The Casualties tornano con un nuovo brano. La band punk statunitense ha pubblicato “People Over Power”, primo singolo inedito dopo una lunga pausa e prima uscita per Hellcat Records.

Il pezzo anticipa un nuovo album, già completato, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno. Musicalmente, “People Over Power” si colloca nel solco del punk diretto e immediato che ha caratterizzato la carriera del gruppo, mantenendo un approccio semplice e riconoscibile.

Il messaggio del brano riprende temi cari alla band, legati al rifiuto dell’autorità e alla centralità delle persone rispetto al potere, come sottolineato anche dal commento condiviso dal gruppo sui propri canali: una dichiarazione che ribadisce l’attitudine storica dei The Casualties senza particolari cambi di direzione.

La band sarà a Luglio al Distruggi la Bassa Festival

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Senza Dio e Senza Re: il nuovo brano di Mich Pilgrim

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 16
Menace, The Rads | Freakout Club
via emilio zago, 7c, 40128 Bologna, Italy
Gen 16
DEROZER + Latomalo ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Gen 17
Puke-Fest 2026
Sputnikhalle Münster
Gen 17
NABAT + Miners + Stiglitz + Spaccastronzi + Tigre *** BENEFIT ***
Circolo Ferriera
Gen 17
Menace (UK punk 77) + Vinyl + Point Break
Ponte Della Ghisolfa
Gen 17
DiscoMostro + Verogna | Live al Circolo
Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italy
Gen 17
Plakkaggio @ Traffic
Traffic Live
Gen 20
The Real McKenzies | Live in Milan
Legend Club Milano
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.