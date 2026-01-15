The Casualties torna con un nuovo singolo!

Dopo anni di silenzio discografico, i The Casualties tornano con un nuovo brano. La band punk statunitense ha pubblicato “People Over Power”, primo singolo inedito dopo una lunga pausa e prima uscita per Hellcat Records.

Il pezzo anticipa un nuovo album, già completato, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno. Musicalmente, “People Over Power” si colloca nel solco del punk diretto e immediato che ha caratterizzato la carriera del gruppo, mantenendo un approccio semplice e riconoscibile.

Il messaggio del brano riprende temi cari alla band, legati al rifiuto dell’autorità e alla centralità delle persone rispetto al potere, come sottolineato anche dal commento condiviso dal gruppo sui propri canali: una dichiarazione che ribadisce l’attitudine storica dei The Casualties senza particolari cambi di direzione.

La band sarà a Luglio al Distruggi la Bassa Festival