THE CHEAPHEADS: Sergio Hates Punk Rock

Del fottuto Punk Rock! Ecco quello che ci sbattono in faccia i CheapHeads, bruttisporchicattivi dalla città eterna attivi ormai da qualche anno, combo spaziale formata da ragazzi cresciuti a pane e punk, nella scena da decenni e molto conosciuti e rispettati.

Ma parliamo del disco, una doccia ghiacciata in pieno agosto, un’energia ed un sound potentissimi, perché parliamoci chiaro, siamo di fronte ad un disco che pare uscito per la Epitaph, fatto molto bene e curato nei dettagli, con una registrazione cristallina che esalta la bella voce del Teschio e la bravura dei musicisti negli arrangiamenti, tutte cose che saltano subito all’orecchio non appena partono i primi accordi, si spazia dal puro e primordiale rock’n’roll all’hardcore californiano, e qui probabilmente entrano in gioco le diverse preferenze ed inclinazioni artistiche di ogni membro della band, cosa che rende il disco molto vario e godibile, per nulla frammentato, anzi c’è una sorta di filo conduttore che riporta tutto quanto alle origini di una scena gloriosa; canzoni molto vigorose, confezionate per trasmettere 100 emozioni diverse, dalla lotta senza quartiere sempre dalla parte del più debole, fino al cazzeggio più totale, passando per le nostre vite ed i loro magici intrecci, il tutto con una naturalezza incredibile, come i discorsi che si fanno al bar alle 6 del mattino, indifferentemente prima o dopo il sonno, segno che il bagaglio d’esperienza fatta se lo portano sempre appresso e ne fanno sfoggio in ogni occasione, la vera bellezza di questo disco sta tutta qui, non ci sono falsità, non c’è nessuna presunzione, nessun cazzo di piedistallo, i CheapHeads sono così come li vedi e li senti: veraci, cazzoni, fatti cor pennello, con un cuore enorme e dannatamente belli!

Copertina stupenda con la compianta Chica (mi sembra lei vero Sandrino?) che ricorda vagamente Suffer, ma con l’acquedotto romano, disegnata da Oss77 (Osvaldo Orsini).

Disco registrato dal maestro Valerio Fisik nel suo Hombrelobo, prodotto grazie alla collaborazione tra Rumagna Sgroza, Tuscia Clan, Mastice produzioni, Rotten Inc Roma.





tracklist:

01. wrong

02. human rights

03. your wor(l)d gone

04. sociopathic

05. punk rock show (feat. Stefano Cecchi – tromba)

06. Molly’s lips (The Vaselines)

07. the best painkiller

08. no cold pizza

09. the CheapHeads