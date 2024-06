THE CHISEL chiudono la line-up del PUNKADEKA FESTIVAL!

La band inglese nominata da Maximum Rockn’roll «leader della nuova ondata di Oi!» completa la line-up del Punkadeka festival 25th anniversary.

1 Settembre 2024 – Magnolia – Milano

The Chisel stanno portando una ventata di energia nella scena street punk mondiale con concerti sold-out in tutto il pianeta.

“L’ album “What A Fucking Nightmare” candidato a uno dei migliori del 2024”

Preparatevi al loro sound veloce, aggressivo e allo stesso tempo melodico:

“Abrasivi, taglienti ma soprattutto genuini, puri. Credibili.”

Punkadeka festival 25th Anniversary

1 Settembre 2024

Circolo Magnolia “open air” – Segrate – Milano

I Chisel sono un gruppo punk rock inglese formatosi a Londra nel 2020. Fondato dagli ex membri di Arms Race Nicholas Sarnella e Charlie “Chubby Charles” Manning-Walker (cantante dei “Chubby and the Gang”), nonché da Cal Graham, la band ha pubblicato due album in studio e quattro EP.

Lo scrittore di Maximum Rock’n’roll Eric Anderson li ha nominati uno dei leader della “nuova ondata di Oi!”.

Questo trio ha registrato l’EP Deconceptive Surgery (2020) con Manning-Walker alla chitarra, Sarnella alla batteria e Graham alla voce, prima di assumere il bassista Tom Ellis e il chitarrista aggiuntivo Luke Younger. Nel gennaio 2021 hanno pubblicato il loro secondo EP Come See Me / Not The Only One seguito da Enough Said

Retaliation il primo album esce nel 2022 e viene ristampato nel 2023 con il passaggio a Pure Noise Records, nel frattempo la band suona con Circle Jerks, the Chats e GBH.

Nel febbraio 2024 esce il nuovo lavoro “What a Fucking nightmare” che scala classifiche di vendite e viene ristampato più volte, dopo un tour con i Madball, la band affronta anche un tour in club USA con infuocate date quasi tutte sold out.

I testi di Graham trattano argomenti come la lotta e la lotta della classe operaia, con la sua voce che mostra il suo accento del Lancashire, con alcune canzoni che fanno uso di armoniche e pianoforti. Lo scrittore di Stereogum Tom Brieham ha definito il loro stile una fusione tra “la velocità e la concentrazione dell’hardcore” e “il classico street-punk britannico, con il suo abbandono melodico birrario e i suoi ritornelli che abbracciano il gruppo”.

La band sarà presente sul palco insieme a UK SUBS, Bull Brigade, the Manges, Sud Disorder, Bad Frog e The Rubber room!

