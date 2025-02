Tornano Live per festeggiare 25 Anni di Musica… che dire di più di loro?

Vi aspettano live a partire dall’8/03 @baroops – Lugano

29/03 @surferjoelivorno – Livorno

12/04 @ciq_milano – Milano

01/05 TBA

11/05 Punk Against Violence – Vercelli

06/06 @blahblahtorino – Torino

12/06 @mif_magretainfesta – Magreta (MO)

25/07 @festadifiamene – Fiamene (VR)

Ma non si fermano qui…altre date in arrivo