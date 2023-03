THE CROOKS aggiunti alla line up del LOBOTOMY FEST 2023

I milanesi The Crooks sono stati aggiunti alla line up del Lobotomy Fest 2023.

Dopo Chronics, Latte+, Senzabenza, Menagramo e Ratbones ecco la punk rock band meneghina.

I milanesi The Crooks nascono nel 1997 e nei loro 25 anni di carriera hanno sfornato numerosi album e singoli, oltre ad aver calcato i palchi di tutta Europa anche a supporto di band storiche del panorama punk rock (andate a cercarvi la storia di quella volta che hanno diviso il palco coi Green Day!). Il loro è un mix spumeggiante di punk rock, rock’n’roll e power pop, sintetizzato perfettamente nel loro ultimo album “Mediacracy” uscito l’anno scorso per Maninalto Records e Prorawk Records. Non vediamo l’ora di vederli scatenarsi sul palco del Lobotomy Fest 2023!