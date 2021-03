The Crooks. Torneranno ricchi (di canzoni) e spietati come il conte di Montecristo?

Dalla pagina Facebook della band si apprende un sempre più svelato ritorno all’attività. Dopo una serie di “schegge” buttate qua e là tra gli account social dei due membri storici Fabry ed Ettore, gli ultimi due post su TheCrooksItaly lasciano decisamente poco spazio all’immaginazione. Il primo dei due mostra una chitarra/mitragliatore in cui si cita l’inizio di una nuova battaglia (lo trovate qui sotto), nel secondo addirittura li vediamo suonare in sala prove con una line up tutta rinnovata. Complice forse fu la compilation benefica “We Keep On Shoutin’ – Not Your Average Kiss Tribute” in cui compaiono con “Love Gun” ? Può darsi! Noi intanto restiamo in attesa avidi di news.