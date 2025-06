The Damned Annunciano un Concerto Evento per il 50° Anniversario a Wembley

I leggendari The Damned hanno annunciato uno show imperdibile per celebrare il loro 50° anniversario. Il concerto si terrà l’11 aprile 2026 alla storica Wembley Arena e promette di essere una vera e propria festa per tutti i fan della band.

Ad accompagnare i pionieri del punk britannico in questa occasione speciale ci saranno ospiti d’eccezione: The Courettes, Peter Hook (storico bassista di Joy Division e New Order) e Marc Almond (voce dei Soft Cell), in una line-up che attraversa decenni di musica.

In un comunicato, la band ha dichiarato: “Non abbiamo ancora deciso la scaletta, ma con 50 anni di carriera da cui attingere, suoneremo solo i brani migliori della nostra storia travagliata, con la passione e l’impegno che ogni vero amante della musica merita – sapete che non vi deluderemo…”

I biglietti saranno in vendita a partire da mercoledì. Data la portata dell’evento e l’affetto che circonda i The Damned da generazioni, si prevede il tutto esaurito in tempi rapidi.