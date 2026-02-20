Punkadeka festival 2026- MXPX
The Darts pubblicano il nuovo singolo “Apocalypse” in vista dell’LP “Halloween Love Songs”

byDeka
20 Febbraio 2026
I The Darts tornano con “Apocalypse”, secondo singolo di anticipazione dal loro prossimo album “Halloween Love Songs”, in uscita il 3 marzo 2026 per Adrenalin Fix Music e Meow Hiss Music.

“Apocalypse” è un brano garage rock oscuro e potente, ispirato al Tapestry dell’Apocalisse medievale, caratterizzato da ritmi primitivi, organo in stile anni ’60 alla The Seeds e fuzz alla Mudhoney. La traccia dura 2:31 minuti e non contiene testi espliciti.

Il singolo anticipa un album che passa dal divertimento horror di “Midnight Creep” a una dimensione più intensa e fuzz, tra garage, dark punk e grunge, con richiami a Mudhoney, The Seeds, The Cramps, L7, Death Valley Girls e The Trashwomen.

Il video di “Apocalypse” e lo streaming del singolo sono già disponibili online. L’LP completo “Halloween Love Songs” uscirà il 3 marzo 2026.

Previous Article

GREEN DAY: la cassetta del live a Milano del '95

byMatt Murphys
A proposito di ...
