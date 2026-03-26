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The Dead Krazukies: nuovo album Cipher

byDeka
26 Marzo 2026
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I The Dead Krazukies tornano con Cipher, il loro quarto album full-length, unendo punk melodico e influenze metal in un lavoro costruito tra rabbia e introspezione. Mixato da Christian Carvin e masterizzato da Jason Livermore, l’album rappresenta il lavoro più intenso e riflessivo della band fino a oggi. Dopo aver condiviso il palco con Pennywise, NOFX e Bad Religion e aver suonato al Hellfest, i Dead Krazukies portano il loro sound a un nuovo livello: più veloce, più oscuro e carico di emozioni.

Il nuovo singolo Neuralyzer è un brano mid-tempo che parla dell’impossibilità di cancellare qualcuno dalla propria mente. Nonostante rituali disperati e atti di autodistruzione, il ricordo rimane, culminando in un ritornello potente e inquietante. Il pezzo combina tensione emotiva, melodie orecchiabili e cambi dinamici, confermando la capacità della band di fondere intensità e melodia.

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