THE DIRTIEST: altra aggiunta alla line up del LOBOTOMY FEST 2022

I The Dirtiest si aggiungono alla line up del Lobotomy Fest 2022, festival che si terrà alla Corte dei Miracoli di Siena i prossimi 6 e 7 maggio.

Qui sotto il comunicato dell’organizzazione.

THE DIRTIEST sono un power trio esplosivo che viene da Firenze, con pochi peli sulla lingua e tanta voglia di far casino sul palco! La line-up comprende membri di Los Dragos e Nackers, nonché il mastro liutaio di Billy Boy Guitars (Bad Religion, Me First and The Gimme Gimmes). L’ultimo LP “Sovranista”, uscito per Slovenly Recordings, è un cazzotto in faccia, con chicche assolute come “Quando c’era lui” e “Ti piscio sul presepe”. Prendete i Ramones e gli Spits più irriverenti, conditeli in salsa tricolore e otterrete i Dirtiest! Noi siamo felicissimi di averli al Lobotomy e non vediamo l’ora di goderceli in azione!

