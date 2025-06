The Dirtiest pubblicano “Sooka” e completano il secondo tour europeo

The Dirtiest, punk rock band fiorentina attiva dal 2015, annunciano l’uscita del loro secondo LP per l’etichetta spagnola Take The City Records. Il disco, intitolato Sooka, arriva dopo due singoli e un album pubblicati con la storica label americana Slovenly Recordings.

Conosciuti per un sound diretto e contaminato dal garage punk, il gruppo ha sviluppato nel tempo una forte identità, passando nel 2018 dall’inglese all’italiano nei testi. Il nuovo lavoro segna un’ulteriore evoluzione, con brani cantati in più lingue, tra cui russo, cinese, tedesco, coreano, oltre a italiano e inglese, mantenendo un approccio veloce e abrasivo arricchito da influenze orientali.

Nel corso degli anni, The Dirtiest hanno calcato palchi in tutta Europa, condividendo la scena con band internazionali come The Spits, Death e The Black Lips. Con Sooka, la band ha appena concluso il secondo tour europeo, toccando Germania, Francia, Belgio, Svizzera e Paesi Bassi, confermando la propria attitudine live diretta e coinvolgente.