The Dollheads, nuovo video con FatMike!

I tre giovanissimi punk rocker di Las Vegas The Dollheads hanno pubblicato il video per il loro nuovo pezzo “Teenage Runaway”.

Il video è stato diretto e prodotto da Kaesen e Chase di Mad Rabbit Media.

Il brano è disponibile in formato digitale e anche come 7 pollici (insieme al loro singolo precedentemente pubblicato “See You in Hell”) tramite Fat Wreck Chords.

Fat Mike ha detto di loro:

“Ho visto i The Dollheads suonare al Punk Rock Museum. Mi piacevano molto. Poi ho scoperto che erano fratelli… non mi importava. Ma quando ho scoperto che le due sorelle maggiori avrebbero picchiato il fratellino se avesse sbagliato un colpo di batteria… per me è stato abbastanza!”



Di seguito il video



Ogni membro dei Dollheads porta la propria voce nei testi, canalizzando temi radicati nella loro esperienza adolescenziale. La loro musica attinge a un’energia nostalgica che risuona attraverso le generazioni, prendendo spunto da grandi del punk come i Ramones, Joan Jett, Circle Jerks, Rancid e Blink-182.

È crudo, riconoscibile e la prova che il battito cardiaco del punk rimane forte nelle mani della prossima generazione. I Dollheads continuano a suonare regolarmente a Las Vegas e in tutti gli Stati Uniti occidentali, incluso il primo Doll Fest in assoluto a Berkeley, CA, il 1-2 marzo 2025. La band dovrebbe anche tornare in Inghilterra per il terzo anno consecutivo, suonando quest’anno sui palchi principali del Rebellion Music Festival a Blackpool ad agosto.

Teneteli d’occhio!