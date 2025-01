THE DOPAMINES: 80/20

The Dopamines li avevamo lasciati completamente ubriachi sul palco di Genova nel 2019. Certo, lo spirito Punk non è che condanni necessariamente una situazione del genere di per sé, però per chi aveva pagato il biglietto magari si poteva fare altro, tipo finire almeno le canzoni. La band di Cincinnati è riuscita a prendere l’ultima chance prima di svanire nel nulla di un Punk buono ma poco più, grazie allo straordinario ultimo disco.

Qui la follia del gruppo è incanalata nel verso giusto, fondendo energia, melodia e una discreta dose di originalità. Il limite precedente era proprio questo, buon Punk Rock ma tipo i Copyrights, tipo l’altra o quell’altra band ancora. Questo album è godibilissimo perché suona nuovo, non ci si sente troppo neanche dei soliti gruppi anni ’90 che, giustamente (ma col classico contraccolpo della banalità) hanno contaminato tutta la scena successiva.

Forse ci si ritrova qualcosa dei Dillinger Four, altro gruppo di una follia/freschezza pazzesca a suo tempo. Non vorrei fare il solito elenco traccia per traccia, perché è un lavoro da ascoltare nell’insieme. In un periodo (periodo..più di un decennio direi) di continue reunion, di canzoni che sembrano plagi di successi del passato, un po’ di freschezza è necessaria. Aspettando magari la prossima edizione live (o forse meglio di no?).

Voto: 9