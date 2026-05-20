THE DWARVES: nuovo 7″ su STRIPED RECORDS

Siamo carichissimi di annunciare una novità che farà tremare i vostri giradischi: per la prima volta in assoluto, Striped Records collabora con i leggendari Dwarves!

Direttamente dal loro album “Jenkem”, in uscita il 5 Giugno, abbiamo estratto un 7″ esplosivo.

Sul lato A troviamo l’inno anti-produttività “Bad Drugs”, supportato dal caos puro di “Psychosis Tripping” sul lato B.

Il design è curato dall’unico e inimitabile Paolo Proserpio. Disponibile in 4 varianti di colore per il vinile: rosso, giallo, blu, nero.

Per chi avesse vissuto su un altro pianeta, i Dwarves sconvolgono il pubblico di tutto il mondo da oltre quarant’anni. Con il loro mix letale di punk, garage, thrash e sperimentazione, sono passati dal Midwest a San Francisco, calcando i palchi di cinque continenti con oltre mille show.

Sotto la guida del mitico Blag Dahlia — che non smette mai di ricordare a tutti che sono “la band più bella del mondo dello spettacolo” — i Dwarves continuano a ridefinire il concetto di attitudine punk.

La ciliegina sulla torta? L’estate 2026 vedrà i Dwarves tornare in tour in Europa. Preparatevi a un’ondata di energia pura, con una tappa imperdibile dove spaccheranno tutto: il Punk Rock Raduno di Bergamo.

Qui il preordine.