THE EXPLOITED: unica data italiana al Distruggi La Bassa Festival 2027

Gli Exploited saranno in Italia per un’unica data sabato 31 luglio 2027, sul palco del Distruggi La Bassa Festival, che festeggerà la sua undicesima edizione all’Agriturismo Prato Pozzo di Anita di Argenta (FE).
La band guidata da Wattie Buchan sarà protagonista della terza e ultima giornata del festival, in programma dal 29 al 31 luglio.
Gli abbonamenti Full Fest Pass – Early Bird per le tre giornate sono già disponibili su MusicGlue al prezzo di 90 euro.
Distruggi La Bassa Festival 2027
- Quando: sabato 31 luglio 2027
- Dove: Agriturismo Prato Pozzo, via Rotta Martinella 34/a, Anita di Argenta (FE)
- Biglietti EARLY BIRD: MusicGlue
- Evento Facebook
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