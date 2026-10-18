THE FAMILY BUSINESS LTD: S/T

La Hellcat Records ne imbrocca un’altra, e questa volta è bella grossa! Dietro il nome “The Family Business LTD” si nasconde una sorta di “collettivo” di eminenze dello Ska USA e non.

Un giorno Tim Armstrong va da Jesse Michaels suo socio cantante negli Operation Ivy e nei Doom Regulator e gli propone di mettere insieme un po’ di artisti che conosce, far loro da collaboratori veterani e tirare fuori un disco della madonna. Jesse accetta e Boom! Ecco uscito il disco della madonna.

Backing band: The Calamatix, band reggae/rocksteady su Hellcat Records

Frotnmen: Jordan Cardy (Rat Boy, visti al Punk Rock Holiday 2024), Samuel Preston (cantante dei The Ordinary Boys e co-aoutore di alcuni pezzi di Cher e Kylie Minogue), e Antonee First Class (The English Beat).

Produzione artistica: Tim e Jesse.

Cosa mai può andare storto? Niente, e infatti il disco è il migliore del 2026 finora, 10 canzoni perfettamente 2-tone ma con varie influenze: si parte dalla hit “Floor Burner” perfetta se esistessero ancora posti come il Rainbow club in cui mettono (anche) ska il sabato sera, attraverso pezzi che toccano anche reggae/ragamuffin (“Armageddon”) e ska-pop (“Bambi), un viaggio che non annoia mai, alcuni pezzi non sono super immediati ma dopo 2/3 ascolti non ne puoi più fare a meno, una volta si usava la formula “cd incastrato nel lettore”, oggi non c’è un equivalente altrettanto romantico/efficace, ma sul mio Spotify attualmente gira principalmente questo disco.

E ora aspettiamo il nuovo degli Interrupters e il debutto dei Doom Regulator!