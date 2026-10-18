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THE FAMILY BUSINESS LTD: S/T

byGabriele Squillace
18 Ottobre 2026
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La Hellcat Records ne imbrocca un’altra, e questa volta è bella grossa! Dietro il nome “The Family Business LTD” si nasconde una sorta di “collettivo” di eminenze dello Ska USA e non.
Un giorno Tim Armstrong va da Jesse Michaels suo socio cantante negli Operation Ivy e nei Doom Regulator e gli propone di mettere insieme un po’ di artisti che conosce, far loro da collaboratori veterani e tirare fuori un disco della madonna. Jesse accetta e Boom! Ecco uscito il disco della madonna.
Backing band: The Calamatix, band reggae/rocksteady su Hellcat Records
Frotnmen: Jordan Cardy (Rat Boy, visti al Punk Rock Holiday 2024), Samuel Preston (cantante dei The Ordinary Boys e co-aoutore di alcuni pezzi di Cher e Kylie Minogue), e Antonee First Class (The English Beat).
Produzione artistica: Tim e Jesse.
Cosa mai può andare storto? Niente, e infatti il disco è il migliore del 2026 finora, 10 canzoni perfettamente 2-tone ma con varie influenze: si parte dalla hit “Floor Burner” perfetta se esistessero ancora posti come il Rainbow club in cui mettono (anche) ska il sabato sera, attraverso pezzi che toccano anche reggae/ragamuffin (“Armageddon”) e ska-pop (“Bambi), un viaggio che non annoia mai, alcuni pezzi non sono super immediati ma dopo 2/3 ascolti non ne puoi più fare a meno, una volta si usava la formula “cd incastrato nel lettore”, oggi non c’è un equivalente altrettanto romantico/efficace, ma sul mio Spotify attualmente gira principalmente questo disco.
E ora aspettiamo il nuovo degli Interrupters e il debutto dei Doom Regulator!

 

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