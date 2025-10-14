THE FLATNOISE EP prodotto con Yotam Ben Horin

I The Flatnoise, band pop punk acustica di Vicenza, annunciano l’uscita del nuovo EP “Fight or Flight”, prevista per il 17 ottobre 2025. Il lavoro, anticipato dal singolo “Anxiety”, conterrà quattro brani che spaziano dall’energia aggressiva del punk alle sonorità più intime e folk, mantenendo sempre un forte impatto emotivo.

La produzione è stata curata insieme a Yotam Ben Horin degli Useless ID, che ha anche collaborato vocalmente nella seconda strofa di “Anxiety” e affiancato Filippo Mocellin nella coproduzione dell’intero progetto. Una collaborazione che rappresenta per la band un riconoscimento importante e un legame diretto con la tradizione del punk rock underground.

Con “Fight or Flight”, i The Flatnoise puntano a raccontare le diverse sfumature delle emozioni umane, alternando rabbia, malinconia e speranza, in un EP che promette di lasciare il segno nella scena punk acustica italiana.