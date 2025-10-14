34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

THE FLATNOISE EP prodotto con Yotam Ben Horin

byDeka
14 Ottobre 2025
No comments

I The Flatnoise, band pop punk acustica di Vicenza, annunciano l’uscita del nuovo EP “Fight or Flight”, prevista per il 17 ottobre 2025. Il lavoro, anticipato dal singolo “Anxiety”, conterrà quattro brani che spaziano dall’energia aggressiva del punk alle sonorità più intime e folk, mantenendo sempre un forte impatto emotivo.

La produzione è stata curata insieme a Yotam Ben Horin degli Useless ID, che ha anche collaborato vocalmente nella seconda strofa di “Anxiety” e affiancato Filippo Mocellin nella coproduzione dell’intero progetto. Una collaborazione che rappresenta per la band un riconoscimento importante e un legame diretto con la tradizione del punk rock underground.

Con “Fight or Flight”, i The Flatnoise puntano a raccontare le diverse sfumature delle emozioni umane, alternando rabbia, malinconia e speranza, in un EP che promette di lasciare il segno nella scena punk acustica italiana.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

WE WANT PUNK Vol.1

byDeka
Next Article

Sabato 18 ottobre torna il CAGLIARI HARDCORE FEST: i dettagli

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.