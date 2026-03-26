The Flatnoise: nuovo video live di Who’s Wrong

The Flatnoise hanno pubblicato ieri il video di “Who’s Wrong”, prima live session di una serie di quattro brani registrati in studio che la band renderà disponibili nelle prossime settimane.

Il pezzo era già incluso nell’EP Fight or Flight, ma in questa nuova versione è stata aggiunta la batteria. Dal 2026 il progetto ha introdotto la batteria e la band sta promuovendo questa nuova fase della propria musica.

Il video è disponibile su YouTube all’indirizzo: https://youtu.be/oBG8M5L-Na4?is=aeYxdWMzdzuJMgtc. La canzone, così come i brani successivi della serie, è inoltre reperibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.