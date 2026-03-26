Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

The Flatnoise: nuovo video live di Who’s Wrong

byDeka
26 Marzo 2026
No comments

The Flatnoise hanno pubblicato ieri il video di “Who’s Wrong”, prima live session di una serie di quattro brani registrati in studio che la band renderà disponibili nelle prossime settimane.

Il pezzo era già incluso nell’EP Fight or Flight, ma in questa nuova versione è stata aggiunta la batteria. Dal 2026 il progetto ha introdotto la batteria e la band sta promuovendo questa nuova fase della propria musica.

Il video è disponibile su YouTube all’indirizzo: https://youtu.be/oBG8M5L-Na4?is=aeYxdWMzdzuJMgtc. La canzone, così come i brani successivi della serie, è inoltre reperibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DROPKICK MURPHYS: video di "Citizen I.C.E"

byMatteo Paganelli
Next Article

Zerodrama: nuovo singolo Documentari

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 27
100% OF 100% HARDCORE FEST 2026 (3ª EDIZIONE) @ CSO PEDRO, PADOVA
CSO Pedro
Mar 27
Secoli Morti – Release Party! con Stiglitz, Slang Poor Kids, Andy Ramponi!
Q-HUB
Mar 27
Fiks ? Circolo Magnolia, Milano
Circolo Magnolia
Mar 27
? PUNK GOES ACOUSTIC ? Nicolò – La Sindrome di Peter Punk ? Il Danno – Pornoriviste / Yokoano
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Mar 27
Matrioska @ Largo Venue, Roma
Largo venue
Mar 27
Plakkaggio @ Blah Blah | Torino
BLAH BLAH
Mar 27
JOSHUA GOES PUNK – L’Abisso + Indieass + Eversione
Arci Joshua Blues Club APS
Mar 27
Sham 69 – Tim V support Death Wishlist
Borderline Pisa
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.