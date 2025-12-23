34K
The Latest

THE FODS ANNUNCIANO IL NUOVO SINGOLO “WHAT”

byDeka
23 Dicembre 2025
No comments

Dopo il punk rock anthemico di I Get Blamed, la raffinatezza blues di …Is Very Much Enough e l’indie rock carico di synth di A Matter of Time, i The Fods pongono l’unica domanda che conta: “What?”

What è ciò che vuoi che sia.
What è potenza.
What è lotta.

What è il nuovo singolo dei The Fods (New Jersey, USA / Cheshire, UK), arricchito dalle voci intense e taglienti di Krassy Halachev, frontman della band di Montréal Icicle.

Che rumore è questo? Che suono è questo?
What è qui, forte, urgente e pronto a farsi sentire.

