THE FOMITES / WE ARE NOT A CULT: IN ARRIVO LO SPLIT EP “AN EYE FOR A PIE”

I canadesi The Fomites e We Are Not A Cult uniscono le forze per An Eye for a Pie, uno split EP in uscita per Cursed Blessings Records, etichetta punk rock dell’Ontario meridionale.

Originari di Vancouver, i The Fomites sono un trio skatepunk che mescola melodie punk rock e testi dedicati a pizza, Stephen King, antifascismo e feste sull’orlo dell’Apocalisse. Il primo singolo presentato è “Down The Drain”, un brano che la band descrive come un mix tra melodia e rabbia, nato da una riflessione su una società distopica in cui i ricchi continuano ad arricchirsi a spese di tutti gli altri.

Anche i We Are Not A Cult, provenienti dalla British Columbia, puntano su un sound che attraversa skate punk, hardcore e rock’n’roll, accompagnato da concerti ad alta intensità. Il loro contributo allo split è “Taken Men”, una canzone ironica che la band dedica ai partner che, pur potendo scegliere di meglio, continuano a stare al fianco dei propri musicisti.

Le registrazioni dei The Fomites si sono svolte ai Rain City Recorders di Vancouver, con Matt Roach ed Emily Ryan al lavoro sull’ingegneria del suono e Roach responsabile anche di mix e mastering. An Eye for a Pie sarà pubblicato da Cursed Blessings Records.

<a href="https://cursedblessingsrecords.bandcamp.com/track/taken-men">Taken Men by We Are Not A Cult</a> <a href="https://cursedblessingsrecords.bandcamp.com/track/taken-men">Taken Men by We Are Not A Cult</a>