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The Frog: fuori il nuovo singolo e video “NO BIG DEAL”

byDeka
25 Giugno 2026
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Il duo metal-hardcore punk crossover The Frog torna con un nuovo singolo esplosivo, NO BIG DEAL, accompagnato da un videoclip che ne amplifica al massimo lo spirito: diretto, coinvolgente e dichiaratamente pensato per il live.
“NO BIG DEAL” è un brano carico di energia e groove, costruito con un obiettivo preciso: far cantare il pubblico. Ritmiche serrate, attitudine ironica e una scrittura immediata rendono il pezzo un perfetto innesco per il caos sotto palco, confermando la capacità della band di fondere punk, metal e hardcore in una formula personale fatta di impatto, dinamica e intrattenimento.
A rafforzare questo concept arriva un video tanto originale quanto perfettamente in linea con l’identità del duo. L’idea nasce proprio dalla volontà di portare le persone a cantare ai concerti: per questo, il videoclip utilizza cartelli con i testi delle parti principali del brano, trasformandoli in una sorta di sottotitoli interattivi.
Girato all’interno di un vero aereo fuori uso nei pressi di Verona, il video è una dichiarata e ironica reinterpretazione dell’immaginario di Learn to Fly dei Foo Fighters, filtrata attraverso l’estetica e l’attitudine 100% The Frog. La presenza di uno steward diventa l’espediente narrativo perfetto per guidare lo spettatore tra cartelli, situazioni surreali e momenti sempre più sopra le righe.
Il risultato è un cortometraggio bizzarro e dinamico che parte con toni leggeri e ironici per poi evolvere in un’escalation di caos, festa e rock’n’roll, trascinando lo spettatore in un’atmosfera sempre più partecipativa.
La band racconta così il nuovo singolo:
“Siamo davvero felici del nostro ultimo singolo ‘NO BIG DEAL’ – è energico e divertente da suonare! L’entusiasmo dei nostri amici nel supportarci con il videoclip e nel seguirci ai nostri concerti ci spinge a dare il massimo sul palco, coinvolgere il pubblico e far divertire tutti. The Frog sono pronti a spaccarvi il culo proprio adesso!”
Con “NO BIG DEAL”, The Frog ribadiscono con forza la loro identità: un mix esplosivo di energia, ironia e attitudine live.

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