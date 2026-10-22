THE GREY KIDS: “LATE BLOOMERS” È IL NUOVO ALBUM

I The Grey Kids, band punk rock romagnola attiva da circa due anni e mezzo, pubblicano oggi, 22 ottobre, Late Bloomers, il loro primo LP, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato CD per Scuderie Ducali.

Dopo l’EP Hello Distress e il mini-EP Bonus Tracks, il gruppo torna con dieci brani che si muovono tra ramonescore, punk rock melodico e influenze anni ’50. Il sound guarda a band come Riverdales e Ramones, con richiami ai primi Green Day, alternando pezzi veloci e diretti a momenti più distesi.

Registrato, mixato e masterizzato da Federico Randi al Fico Studio Rec di Fusignano (Ravenna) in soli tre giorni, nella primavera scorsa, Late Bloomers raccoglie le due anime che caratterizzano da sempre il gruppo.

La tracklist comprende dieci brani, da Valid Crashout a No Peace, passando per Freak, Summer Of ’59 e Black Cloud Song.