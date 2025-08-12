Punkadeka festival 2025
The Interrupters al lavoro sul nuovo album

byDeka
12 Agosto 2025
La band ska-punk di Los Angeles The Interrupters ha confermato di essere al lavoro sul quinto album in studio, seguito di In the Wild del 2022.

Il gruppo, formato da Aimee Allen e dai fratelli Kevin, Justin e Jesse Bivona, ha dato la notizia in un recente post sui social, pubblicato in occasione degli anniversari di In the Wild e del disco d’esordio The Interrupters: “Stiamo lavorando al nuovo album proprio in questo momento e non vediamo l’ora di condividere nuova musica con voi”.
Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, se non che “presto ci saranno altre novità”.

