The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

THE INTERRUPTERS: ecco il primo singolo estratto dal nuovo album

byMatteo Paganelli
8 Ottobre 2026
3 comments

Il nuovo, quinto e attesissimo, album degli Interrupters viene finalmente anticipato dal primo singolo Warrior Spirit.

L’album, del quale non è ancora stata annunciata la data ufficiale di uscita, sarà pubblicato da Epitaph Records/Hellcat Records ed è stato prodotto da Tim Armstrong e co-prodotto de Travis Barker e Brett Gurewirz.

0
0
0
0
3 comments

    1. Metallo Paolo se non hai macinato gli anni 80 fa strano…nulla di nuovo ma piacevole, con dentro molti ingredienti degli 80’s…vedremo…

      Rispondi

  2. l’ultimo album non mi è piaciuto affatto, e questo singolo riesce a piacermi anche meno. benissimo. vabbè 3 album bellissimi li hanno fatti ed è piu di quanto si possa dire del 90% delle bands in giro

    Rispondi
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

KOB FEST 2026

byDeka
Next Article

JIM SAAH - IN MY EYES PER LA PRIMA VOLTA IN TOUR IN EUROPA

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 09
PUNK ROCK FRIDAY – Slurmies + Wronkids + Andy Ramponi (acoustic)
Arci BLOB, Via Casati 31, Arcore, Italy
Ott 10
KOB FEST 2026 – DAKKA SKANKS – LOS FASTIDIOS – FFD – JENNY WOO – ZOO ESCAPE & more…
Colorificio Kroen
Ott 10
RAISED FIST | Unica data italiana | ai Magazzini Generali Milano
MAGAZZINI GENERALI
Ott 10
Sabato 10 ottobre: HOBOS-MIRACLE BLADES-RÜDO | Arci CDC, Parma
Arci CDC Parma
Ott 16
The Cloverhearts – Celtic Punk Night | Cusano Milanino [IT]
La Cripta Club
Ott 16
NERORGASMO + BLACK MUNGO + HATE&MERDA + ALLE CUOGHI & SKÅLL AFTER PARTY
Audiodrome Alive Club
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Ott 17
[17.10] Bodygrinder + Funeral Rape + Fetophagia + Estinzione
Associazione Black Inside
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.