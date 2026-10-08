THE INTERRUPTERS: ecco il primo singolo estratto dal nuovo album

Il nuovo, quinto e attesissimo, album degli Interrupters viene finalmente anticipato dal primo singolo Warrior Spirit.
L’album, del quale non è ancora stata annunciata la data ufficiale di uscita, sarà pubblicato da Epitaph Records/Hellcat Records ed è stato prodotto da Tim Armstrong e co-prodotto de Travis Barker e Brett Gurewirz.
3 comments
aspettative altissime, e arriva questa cosa che… boh, mi sarà difficile digerire? 🙁
Metallo Paolo se non hai macinato gli anni 80 fa strano…nulla di nuovo ma piacevole, con dentro molti ingredienti degli 80’s…vedremo…
l’ultimo album non mi è piaciuto affatto, e questo singolo riesce a piacermi anche meno. benissimo. vabbè 3 album bellissimi li hanno fatti ed è piu di quanto si possa dire del 90% delle bands in giro