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THE LAST CONFIDENCE: il 13 novembre esce “Persone piccole, lingue giganti”

byDeka
5 Novembre 2026
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I The Last Confidence pubblicheranno il 13 novembre 2026 Persone piccole, lingue giganti, quarto album in studio per la band pop punk di Bergamo. Il disco è stato anticipato nei mesi scorsi dalla title track e dai singoli “Botta” e “Lei”.

Il nuovo lavoro raccoglie e perfeziona gli elementi che contraddistinguono il sound del gruppo: ritmi serrati, chitarre energiche, riff trascinanti e ritornelli immediati. Al centro ci sono ancora i testi del frontman Marco Cosentino, che raccontano la quotidianità, le difficoltà e le piccole soddisfazioni della vita, seguendo un percorso di crescita personale che accompagna la band da un album all’altro.

I The Last Confidence descrivono Persone piccole, lingue giganti come uno sfogo rivolto a chi cerca di mettere i bastoni tra le ruote agli altri, giudica senza conoscere e usa le parole per sminuire chi ha di fronte. Un disco che punta sulla spontaneità e su un pop punk diretto, senza maschere né fronzoli, mantenendo intatta la voglia di suonare nonostante gli anni passino e si cresca.

La band presenterà il nuovo album dal vivo martedì 1° dicembre al Circolo Magnolia di Milano, in occasione del release show insieme ai WEL.

Tracklist di Persone piccole, lingue giganti:

  1. Passione
  2. Botta
  3. Persone piccole, lingue giganti
  4. Fenice
  5. Lei
  6. Mentalisti
  7. Responsabilità
  8. Rosa
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