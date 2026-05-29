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The Last Confidence: “Persone piccole, lingue giganti”

byDeka
29 Maggio 2026
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I The Last Confidence continuano ad anticipare il loro prossimo album, previsto dopo l’estate, con il nuovo singolo “Persone piccole, lingue giganti”, in uscita venerdì 29 maggio 2026.

Il brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli “Botta” e “Lei” e, come l’intero disco, è stato prodotto insieme a Luca Incerti (Ince) dei WEL, che ha contribuito a definire un sound diretto, energico e incisivo.

“Persone piccole, lingue giganti” affronta il tema del giudizio e delle pressioni esterne, raccontando tutte quelle situazioni in cui qualcuno pretende di definire chi siamo, quanto valiamo o quale strada dovremmo seguire. In pieno spirito punk, il pezzo prende posizione contro chi giudica e sminuisce gli altri.

“Il pezzo dice una cosa semplice: so chi sono e non mi faccio cambiare da nessuno”, racconta Marco Cosentino, voce e chitarra della band. “Il ritornello è un muro alzato contro chi ti dice che non sei capace, mentre il finale rappresenta la rivincita contro le chiacchiere e la presunzione di chi cerca di ostacolarti”.

Il nuovo singolo conferma il percorso della band verso un album che promette di mantenere un approccio diretto e personale, tra attitudine punk e melodie ad alta intensità.

 

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