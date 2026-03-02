The Last Gang cancellano il tour europeo previsto tra maggio e giugno

I The Last Gang hanno annunciato la cancellazione delle date del loro imminente tour europeo, che sarebbe dovuto partire a maggio e proseguire fino a giugno.

La band ha condiviso la notizia tramite un comunicato pubblicato su Instagram, spiegando le ragioni della decisione:

“Siamo estremamente dispiaciuti di annunciare che non ci esibiremo più in Europa il prossimo maggio e giugno. Con l’aumento dei costi e la recente cancellazione del nostro tour negli Stati Uniti, non abbiamo altra scelta che annullare il tour europeo in programma.

Vogliamo scusarci prima di tutto con City Rat, che ha lavorato instancabilmente per mettere in piedi questo tour. Vogliamo anche chiedere scusa a Pit Rock Fest, Sick Family Fest, SBAM Fest, SBSC Fest, Youth Brigade Fest e Farewell Youth Fest. Speriamo in futuro di poter tornare più forti ed esibirci per tutti voi.

Infine, vogliiamo scusarci con i nostri fan. Molti di voi sanno che questa è la nostra vita; dipendiamo fortemente dall’aspetto economico perché tutto funzioni. Per noi non si tratta solo di divertirsi. Mettiamo un impegno costante in questa band per offrirvi i tour migliori, gli show migliori e rendere speciale ogni singolo momento, dai 30 ai 60 minuti che passiamo sul palco. Vi abbiamo deluso e speriamo di poterci rifare presto. Grazie.”