The Last Mile annunciano il nuovo singolo “Anything” – primo estratto dal prossimo album “Holding on to Hope”

La band di Montreal, The Last Mile, torna con “Anything”, il primo singolo estratto dal loro nuovo album Holding on to Hope, in uscita l’11 aprile su Thousand Islands Records e Pavones Records.

“Anything” è un appello accorato a chi si sente perso o dimenticato. C’è stato un tempo in cui le persone credevano di poter essere qualsiasi cosa desiderassero, ma quella speranza sembra affievolirsi. Questo brano vuole riaccendere quella fiamma e ricordare a tutti che possiamo ancora credere in noi stessi.

L’album Holding on to Hope è una dichiarazione sincera sul bisogno di aggrapparsi alla speranza in un mondo che spesso ci mette alla prova. Registrato e mixato da Jesse Gander (produttore vincitore di un Juno Award) presso i Raincity Recorders di Vancouver, e masterizzato da Jason Livermore al Blasting Room, il disco rappresenta un’evoluzione naturale per la band, che affonda le radici nel punk rock ma spinge sempre più verso un sound hardcore moderno e intenso.

The Last Mile sono una band instancabile, con una presenza scenica carismatica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Troppo punk per gli amanti dell’hardcore e troppo hardcore per i puristi del punk, dimostrano il loro valore dal vivo, avendo condiviso tour e palchi con band del calibro di Title Fight, Comeback Kid, NOFX, Petrol Girls, Iron Chic e La Armada. Hanno partecipato a festival internazionali come FEST, Obenuse, Rhinos Feroce e Bearded Punk Fest.

Con Holding on to Hope, The Last Mile alzano ulteriormente l’asticella, offrendo un album potente e viscerale, capace di ispirare chiunque abbia bisogno di un motivo per continuare a credere.