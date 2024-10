The Last Mile e The Corps in Italia per due date imperdibili

Due delle band più energiche della scena punk hardcore canadese, The Last Mile e The Corps, arrivano in Italia per due date esclusive del loro tour europeo. Provenienti rispettivamente da Montreal e Vancouver, entrambe le band porteranno sul palco la loro inconfondibile miscela di potenza, passione e impegno sociale, per due serate indimenticabili all’insegna del punk e dell’hardcore, firmate Epidemic Records, in collaborazione con Sick Family e Low-L Fest.

3 Ottobre, Giovedì – Como, Joshua Blues Club Con special guest: THT (Opening Act)

4 Ottobre, Venerdì – Codogno, Lo Stige

The Last Mile, direttamente da Montreal, sono noti per la loro capacità di fondere l’hardcore più energico con il punk rock più puro, creando un sound che attraversa il tempo e lo spazio. Attivi dal 2015, con concerti in oltre 35 paesi, i The Last Mile hanno pubblicato numerosi album, tra cui l’acclamato “Respect The Frequency”, che sarà ripubblicato questo autunno. Recentemente hanno concluso le registrazioni del loro prossimo album, “Holding On To Hope”, in uscita nel 2025. La band non si limita alla musica: sfruttano la loro arte per supportare cause sociali e caritatevoli, dimostrando il loro impegno verso un mondo migliore.

The Corps, da Vancouver, rappresentano una miscela perfetta di skatepunk veloce e aggressivo, con testi ispirati ai fumetti della DC Comics e una visione del mondo intrisa di speranza e umorismo. Attivi dal 2015, la loro energia e melodie orecchiabili li hanno portati a condividere il palco con leggende come Pulley, Belvedere e Propagandhi. Con l’uscita del loro EP “From Oblivion” nel 2022, i The Corps hanno confermato la loro capacità di conquistare i fan del punk di ogni genere.

La data di Como vedrà in apertura i THT, band che giocherà in casa, scaldando il palco del Joshya Blues Club.

THE LAST MILE:

THE CORPS: