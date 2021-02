THE LOVED ONES: “Lose Your Head” in streaming

“Lose Your Head” è un docufilm di Jesse DeFlorio che ha come protagonisti i Loved Ones, punk rock band di Philadelphia guidata da Dave House.

Il docufilm si baserà sull’ultimo live del tour del decennale di “Keep Your Heart” e, oltre al concerto nella sua interezza, ci saranno interviste filmati riguardanti i Loved Ones.

Il 2o Febbraio prossimo sarà la data di uscita dello streaming del docufilm, ma già da ora potete acquistare il biglietto e il merch dedicato qui:

