The Low Fives, dal brasile!

The Low Fives è una one man band pop-punk rock brasiliana. Con sede a Resende, Rio de Janeiro, la band presenta canzoni ultra-orecchiabili influenzate principalmente da artisti come The Riverdades, Screeching Weasel, Teen Idols, The Queers, Misfits, Steve Adamyck Band e (ovviamente) The Ramones, oltre alla musica surf e alla musica degli anni ’60. Il nome della band deriva da un personaggio del cartone animato “Regular Show” (e per essere l’opposto di high five).

Tutte le canzoni sono registrate a casa mantenendo l’energia originale. Un fatto divertente sul nuovo singolo di Zombie Party è che la copertina è stata concepita prima che la canzone esistesse. “Dopo la copertina, ho dato un nome alla canzone inesistente. Poi è nato il ritornello, il testo e la canzone completa per ultima”, afferma Marcelo Andrade, l’unico membro della band. Il singolo è disponibile esclusivamente su Bandcamp per ora. Il prossimo disco, First Step to Disappointment, è previsto per marzo 2025.

https://thelowfives1.bandcamp.com/