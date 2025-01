THE LYES: in anteprima il nuovo video

Di seguito potete vedere in anteprima il nuovo video “THE SEA” dei THE LYES.

Nati a Treviso nel 2021, i THE LYES sono un power-trio che non conosce mezze misure. Con la formazione definitiva raggiunta nel 2023, Valerio (voce e basso), Alberto (chitarra e cori) e Leonardo (batteria) danno vita a un mix esplosivo di garage punk, punk rock e power pop.

Immaginate il suono veloce e diretto dei The Marked Men, le atmosfere californiane degli Wavves, il tutto mescolato con la grinta e l’attitudine dei Green Day degli anni ’90: niente fronzoli, solo musica che spinge al massimo.

State pronti: a fine marzo arriverà il loro album di debutto, “Highly Corrosive”!

The Sea racconta il bisogno di fuga e chiarezza, un momento di evasione alla ricerca di libertà. Tra vento e sole, il protagonista raggiunge l’oceano, simbolo di serenità e possibilità infinite, sognando una vita senza vincoli, come una tartaruga trasportata dalle onde.

Ma la solitudine porta anche consapevolezza: riconoscere il valore dei legami e del tempo condiviso con gli amici. Quando il cemento della realtà riappare, la domanda resta: è stata un’esperienza reale o solo un sogno?

Con il suo mix di energia e malinconia, The Sea cattura l’essenza di un attimo sospeso tra fuga e ritorno.