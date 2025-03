THE LYES: in arrivo “Highly Corrosive”, il debut album che infiammerà il punk rock

Venerdì 28 marzo 2025 segna il debutto ufficiale dei THE LYES con Highly Corrosive, un album che promette di lasciare il segno nella scena punk rock. Il power trio di Treviso – composto da Valerio Morossi (voce e basso), Alberto Biasetto (chitarra e cori) e Leonardo Cadamuro (batteria) – fonde l’energia cruda del garage punk con la melodia del power pop, creando dodici tracce dirette, graffianti e senza compromessi.

Il disco si distingue per riff serrati, ritornelli incisivi e testi che esplorano disagio, frustrazione e voglia di riscatto. Tra le influenze emergono band come The Marked Men, Wavves e i Green Day degli anni ’90, ma il sound dei THE LYES è personale e inconfondibile, caratterizzato da un’urgenza che arriva dritta al cuore.

Tre singoli hanno anticipato l’album: The Sea (17 gennaio), You And Me (14 febbraio) e In This Life (7 marzo), dando un assaggio dell’energia esplosiva della band. Highly Corrosive è una scarica di adrenalina per chi cerca un punk rock senza filtri e con la giusta dose di melodia.

Tracklist: