The Maggots From Your Underpants pubblicano la loro prima demo

Uscita qualche mese fa, Too Shitty To Be An Album! Demo 2025 è la prima pubblicazione dei The Maggots From Your Underpants — semplicemente The Maggots per chi li conosce.

La band è nata alla fine del 2023 a Francoforte sul Meno, formata da tre ragazzi uniti dalla passione per il punk rock melodico alla The Queers, Teenage Bottlerocket e Teen Idols.

La demo raccoglie otto brani nati da un anno di scrittura tra disavventure quotidiane, riferimenti horror e dichiarazioni d’amore per la pizza con l’ananas. Un lavoro volutamente grezzo e diretto, fedele allo spirito lo-fi delle band a cui si ispirano.