THE MANGES: ascolta la cover di “Chainsaw” dei RAMONES

I Manges hanno lanciato in rete la loro cover di Chainsaw dei Ramones.

La cover farà parte del tributo italiano alle leggende del punk rock che uscirà in occasione del 50ennale dalla pubblicazione del s/t d’esordio.

Ma non è tutto: la punk rock band spezzina ha annunciato che a novembre uscirà un nuovo Ep in 7″ contenente 3 pezzi nuovi. L’Ep uscirà per Striped Records e Mom’s Basement Records.

La cover dei Ramones è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prossimo appuntamento con i Manges Sabato 14 Novembre alla Skaletta di LaSpezia!