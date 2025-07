THE MANGES: libro fotografico in uscita a fine Luglio

Dal 1993, i Manges suonano punk rock direttamente da La Spezia, Italia, affettuosamente chiamata “Las Pezia” dalla band stessa, un nome che è rimasto nel panorama musicale alternativo e oltre.

La band ha girato l’Europa, il Nord America e il Giappone, accumulando anni di concerti sudati e dedizione tenace. Con sei album da studio all’attivo, i Manges hanno anche pubblicato innumerevoli singoli in vinile per etichette di tutto il mondo, molti dei quali sono diventati oggetti da collezione molto ambiti. Nel corso degli anni, la band ligure ha guadagnato il rispetto e l’amicizia della comunità punk, comprese alcune delle band più grandi della storia del genere, diventando un nome fidato e riconosciuto nel punk rock a livello mondiale.

Questo libro non intende raccontare la storia completa dei Manges, elencare i loro successi o presentare la loro discografia: è invece un omaggio visivo al mondo del punk rock che li ha plasmati, ai volti, alle scene e alle città che sono diventate parte del loro percorso trentennale.

“The guys in The Manges, who I’m proud to call my friends, think of punk rock as a way of looking at life. They take the lessons The Ramones taught us and live by them. I’ve knocked about a bit in the crazy world of punk rock and there aren’t a lot of folks who look you in the eye, shake your hand and keep their word, but my pals The Manges live by that creed».

– JOE QUEER

«It’s very difficult for a band from another country to be successful in the U.S., but the Manges managed to do it. These guys are respected in the punk rock community in the United States, and that’s no joke».

– CJ RAMONE

