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THE MANGES live alla Skaletta di Las*Pezia il 14 novembre e dettagli del nuovo 12″

byMatteo Paganelli
26 Ottobre 2026
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I Manges hanno annunciato una data a casa loro: la storica Scaletta Rock Club di Las*Pezia.

Il concerto si terrà in occasione della presentazione del nuovo 45 giri intitolato “Believe It”, contenente 3 nuovi pezzi.

Il disco, in formato 12″, conterrà Believe It or Not, Onoda Fanclub e la cover di Daniel Johnstone Space Ducks Theme Song. 

La copertina del disco è stata fatta da Manuel Cossu, batterista dei Manges.

Qui il preordine coi vari bundle disponibili:

https://stripedmusic.com/manges/?sort=newesthttps://stripedmusic.com/manges/?sort=newest

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