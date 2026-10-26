THE MANGES live alla Skaletta di Las*Pezia il 14 novembre e dettagli del nuovo 12″

I Manges hanno annunciato una data a casa loro: la storica Scaletta Rock Club di Las*Pezia.
Il concerto si terrà in occasione della presentazione del nuovo 45 giri intitolato “Believe It”, contenente 3 nuovi pezzi.
Il disco, in formato 12″, conterrà Believe It or Not, Onoda Fanclub e la cover di Daniel Johnstone Space Ducks Theme Song.
La copertina del disco è stata fatta da Manuel Cossu, batterista dei Manges.
Qui il preordine coi vari bundle disponibili:
https://stripedmusic.com/manges/?sort=newesthttps://stripedmusic.com/manges/?sort=newest