Esce adesso il nuovissimo video della nota band spezzina. The Manges, hanno infatti girato un videoclip per “I TRIED TO DIE YOUNG” durante lo show del 30° anniversario della storica Skaletta di La Spezia!

Il video è stato diretto, filmato e montato da Adam Robinson.

THE MANGES saranno il 1 Settembre al Magnolia per festeggiare il 25esimo anno della nostra webzine: Punkadeka Festival … non perderteli!

Guarda il video di seguito!