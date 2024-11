THE MEFFS: 3 date in Italia

Il duo punk amato da Frank Turner e Fat Mike sarà live in Italia per 3 date nel 2025

The Meffs live in Italia per 3 date nel 2025! Il duo si è costruito un nome sulla scena britannica a partire dal 2019 grazie alla potenza della loro massa sonora e al loro punk rock puro e frenetico.

La band porterà i brani del nuovo disco “What a life” sui palchi dell’Arci Bellezza di Milano giovedì 20 marzo, del Covo Club di Bologna venerdì 21 e dell’Astro Club di Fontanafredda (PN) il 22. I biglietti per gli appuntamenti sono già acquistabili su DICE.fm.

20.03.2025 – Arci Bellezza – Milano

Ingresso riservato ai soci ARCI

21.03.2025 – Covo Club – Bologna

Ingresso riservato ai tesserati HOVOC

22.03.2025 – Astro Club – Fontanafredda (PN)

Info e ticket su www.virusconcerti.com

Il frontman dei Libertines, Peter Doherty, ha chiesto ai Meffs di aprire per lui nell’ambito del suo Battered Songbook Tour, seguito dal primo tour da headliner nel Regno Unito, che ha visto i Meffs suonare per i fan in locali sold out in tutta l’Inghilterra, la Scozia e il Galles.

Uno di questi fan era Fat Mike dei NOFX e, di conseguenza, gli EP Broken Britain Pt.1 e Pt.2 (prodotti da Frank Turner) sono stati pubblicati dalla sua nuova etichetta, Bottles to the Ground, sorella della Fat Wreck Chords.

I Meff si sono uniti ai NOFX per diverse date del loro ultimo tour mondiale, hanno suonato per il 20° anniversario del Download al grido di “Up The Meffs, Up The Meffs”, per gli innumerevoli fan che hanno cantato, fatto mosching, crowd-surfing e sollevato polvere in un enorme circle pit. E le recensioni hanno definito i Meffs come una delle migliori band dell’intero festival. Il duo si è inoltre esibito in supporto al tour di Frank Turner che ha fatto da poco tappa all’Alcatraz di Milano.

