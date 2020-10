THE MENZINGERS: lyric video di “Last to Know”

Qui sopra potete vedere il lyric video di Last to Know , pezzo contenuto in “From Exile”, album in cui i Menzingers reinterpretano e riarrangiano i pezzi contenuti in “Hello Exile”, uscito lo scorso anno per Epitaph Records.

Il nuovo album della punk rock band di Scranton è uscito in digitale lo scorso 25 Settembre e uscirà in cd e lp il prossimo 25 Novembre sempre per l’etichetta di Mr. Brett.