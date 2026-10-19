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THE MOLOTOVS: CINQUE DATE IN ITALIA A NOVEMBRE

byDeka
19 Ottobre 2026
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I The Molotovs, tra i nomi emergenti più interessanti della scena britannica, tornano in Italia a novembre per presentare Wasted On Youth, album di debutto pubblicato a gennaio per Marshall Records e arrivato al terzo posto della UK Albums Chart, con 10.000 copie vendute nella prima settimana.

Il trio londinese, formato dai fratelli Matt Cartlidge (voce e chitarra) e Issey Cartlidge (basso), insieme al batterista Noah Riley, mescola Britpop, rock e punk, con influenze che spaziano da The Kinks e The Jam fino ai Sex Pistols e agli Oasis.

Con oltre 600 concerti alle spalle, la band ha attirato l’attenzione di artisti come The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant e Blondie, che l’hanno scelta per aprire i propri concerti. Tra le esibizioni più importanti figurano quelle al CBGB Festival di New York, all’Isola di Wight Festival e alla Wembley Arena.

Queste le cinque date italiane:

  • 10 novembre – Firenze, Viper Theatre
  • 11 novembre – Roma, Hacienda Club (Invincible Fest)
  • 13 novembre – Bologna, Locomotiv Club
  • 14 novembre – Pordenone, Capitol
  • 16 novembre – Milano, Santeria Toscana 31

Biglietti a 20 euro più diritti di prevendita, disponibili su Dice, TicketOne e Xceed.

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