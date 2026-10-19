THE MOLOTOVS: CINQUE DATE IN ITALIA A NOVEMBRE

I The Molotovs, tra i nomi emergenti più interessanti della scena britannica, tornano in Italia a novembre per presentare Wasted On Youth, album di debutto pubblicato a gennaio per Marshall Records e arrivato al terzo posto della UK Albums Chart, con 10.000 copie vendute nella prima settimana.
Il trio londinese, formato dai fratelli Matt Cartlidge (voce e chitarra) e Issey Cartlidge (basso), insieme al batterista Noah Riley, mescola Britpop, rock e punk, con influenze che spaziano da The Kinks e The Jam fino ai Sex Pistols e agli Oasis.
Con oltre 600 concerti alle spalle, la band ha attirato l’attenzione di artisti come The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant e Blondie, che l’hanno scelta per aprire i propri concerti. Tra le esibizioni più importanti figurano quelle al CBGB Festival di New York, all’Isola di Wight Festival e alla Wembley Arena.
Queste le cinque date italiane:
- 10 novembre – Firenze, Viper Theatre
- 11 novembre – Roma, Hacienda Club (Invincible Fest)
- 13 novembre – Bologna, Locomotiv Club
- 14 novembre – Pordenone, Capitol
- 16 novembre – Milano, Santeria Toscana 31
Biglietti a 20 euro più diritti di prevendita, disponibili su Dice, TicketOne e Xceed.