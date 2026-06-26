THE NUV pubblicano il nuovo singolo “I AM ALL” feat. GO GO PONIES

Il 19 giugno è uscito “I AM ALL”, nuovo singolo dei THE NUV in collaborazione con GO GO PONIES, secondo estratto dal prossimo album della band atteso per la fine del 2026.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un messaggio che riflette sul presente e sul rapporto tra memoria, responsabilità e libertà individuale. Il testo affronta il tema della costruzione sociale del pensiero e della necessità di recuperare autenticità, amicizia e semplicità, anche in contrasto con un contesto percepito come limitante nei confronti dell’indipendenza personale.

Musicalmente “I AM ALL” si sviluppa su un impianto diretto e serrato, costruito su chitarra, basso e batteria, arricchito dalla voce di Carol (GO GO PONIES). Il risultato è un brano immediato e impulsivo, con una forte componente ritmica e melodica.