THE ODORANTS accolgono ANDREA MANGES nella line up

Andrea Manges entra negli Odorants: Italia e Finlandia unite dal punk rock

Novità in casa The Odorants, la nuova formazione è già una realtà: Andrea Manges, frontman della storica punk rock band italiana The Manges, entra ufficialmente nella band Finlandese come chitarrista ritmico e voce di supporto. Il primo singolo in uscita ad autunno.

Formati nel 1995, gli Odorants sono tra i pionieri del punk rock melodico finlandese. Dopo due EP di culto, un leggendario album su major nel 2003, e anni di attività tra palchi e studio, la band è tornata nel 2021 dopo una lunghissima pausa, con un rinnovato entusiasmo che ha contagiato un buona fetta della scena punk rock.

Curiosamente, Andrea è anche il fondatore di Striped Records, l’etichetta che ha pubblicato l’ultimo album degli Odorants Love Songs Never Die (2024). Aveva quindi già scommesso sulla band Finlandese, con cui ha condiviso esperienze, avventure e un forte legame prima ancora di salire sul palco insieme.

La nuova line-up ha inciso due brani a Helsinki in primavera — un inedito e una cover — presto in uscita su vinile per Striped Records (Italia) e Mom’s Basement Records (USA). L’esordio dal vivo è arrivato ad agosto con due concerti in Finlandia, a Tampere e Seinäjoki, e nuove date verranno presto annunciate.

«Mi sono unito alla mia punk band Europea preferita, mi sento davvero fortunato: posso suonare sul palco e fare i cori sui pezzi che mi cantavo da solo in macchina», racconta Andrea.

Con la nuova formazione — Anssi, Andrea, Jaakko e PC — gli Odorants saranno sempre più presenti anche sulla scena Italiana, con concerti e progetti che segnano solo l’inizio di questo nuovo capitolo.