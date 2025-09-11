34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

THE ODORANTS accolgono ANDREA MANGES nella line up

byMatteo Paganelli
11 Settembre 2025
No comments

Andrea Manges entra negli Odorants: Italia e Finlandia unite dal punk rock

Novità in casa The Odorants, la nuova formazione è già una realtà: Andrea Manges, frontman della storica punk rock band italiana The Manges, entra ufficialmente nella band Finlandese come chitarrista ritmico e voce di supporto. Il primo singolo in uscita ad autunno.

Formati nel 1995, gli Odorants sono tra i pionieri del punk rock melodico finlandese. Dopo due EP di culto, un leggendario album su major nel 2003, e anni di attività tra palchi e studio, la band è tornata nel 2021 dopo una lunghissima pausa, con un rinnovato entusiasmo che ha contagiato un buona fetta della scena punk rock.

Curiosamente, Andrea è anche il fondatore di Striped Records, l’etichetta che ha pubblicato l’ultimo album degli Odorants Love Songs Never Die (2024). Aveva quindi già scommesso sulla band Finlandese, con cui ha condiviso esperienze, avventure e un forte legame prima ancora di salire sul palco insieme.

La nuova line-up ha inciso due brani a Helsinki in primavera — un inedito e una cover — presto in uscita su vinile per Striped Records (Italia) e Mom’s Basement Records (USA). L’esordio dal vivo è arrivato ad agosto con due concerti in Finlandia, a Tampere e Seinäjoki, e nuove date verranno presto annunciate.

«Mi sono unito alla mia punk band Europea preferita, mi sento davvero fortunato: posso suonare sul palco e fare i cori sui pezzi che mi cantavo da solo in macchina», racconta Andrea.

Con la nuova formazione — Anssi, Andrea, Jaakko e PC — gli Odorants saranno sempre più presenti anche sulla scena Italiana, con concerti e progetti che segnano solo l’inizio di questo nuovo capitolo.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Punkadeka festival 2025: le foto dell’evento (parte 3)

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

10 anni di SUD DISORDER

“Come puoi spiegare una passione che diventa un parte fondamentale della tua vita? Un po’ difficile ma noi…
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.