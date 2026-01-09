34K
37K
The Latest

The Offspring al Rock in Roma nel 2026: unica data italiana il 9 giugno

byDeka
9 Gennaio 2026
No comments

The Offspring torneranno in Italia nel 2026 per un’unica data estiva: la band californiana salirà sul palco del Rock in Roma il 9 giugno 2026 all’Ippodromo delle Capannelle.

Ad accompagnarli ci saranno A Day To Remember come special guest e, in apertura, Sleep Theory, che si aggiungono ufficialmente alla line-up della serata.

Per The Offspring si tratta di un nuovo appuntamento italiano dopo il concerto sold out dello scorso settembre a Milano, all’Unipol Forum. La band guidata da Dexter Holland e Noodles porterà a Roma uno show che attraversa oltre trent’anni di carriera, includendo anche brani tratti dall’ultimo album SUPERCHARGED.

A Day To Remember, tra i nomi più seguiti del panorama metalcore/pop punk, torneranno in Italia presentando il loro repertorio più recente insieme ai brani che li hanno resi popolari negli anni. Gli Sleep Theory, band emergente capace di unire heavy, pop e R&B, apriranno la serata, segnando la loro prima esibizione nella capitale.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

Dettagli evento

  • The Offspring

  • Special guest: A Day To Remember, Sleep Theory

  • 9 giugno 2026

  • Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle (Roma)

Virgin Radio e Team World sono media partner ufficiali della data.

