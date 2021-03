THE OFFSPRING & LAG WAGON posticipati al 2022

In questi mesi, come per tutti, la programmazione dei tour internazionali è in continuo cambiamento, anche i piani di The Offspring e Lagwagon sono necessariamente dovuti cambiare a causa del protrarsi della pandemia globale. Oggi, Hub Music Factory e le band annunciano lo spostamento delle date al 2022, il 21 e 22 Giugno, nelle stesse città, Milano e Padova.

The Offspring pochi giorni fa hanno annunciato la data di uscita del nuovo album, dopo quasi dieci anni di silenzio discografico; Let The Bad Times Roll questo il titolo del decimo LP realizzato in studio dalla band uscirà il 16 aprile, già anticipato dal primo singolo omonimo, una canzone e un titolo perfetti per questi tempi particolari. Gli Offspring sono delle leggende e degli innovatori della scena punk rock, hanno venduto più di 40 milioni di dischi in tutto il mondo e si sono esibiti senza risparmiarsi (più di 500 show nel solo ultimo decennio). La formazione in questi ultimi tempi si è rinnovata, assieme al frontman e cantante Dexter Holland rimangono il chitarrista Noodles, il batterista Pete Parada mentre esordisce il nuovo bassista Todd Morse. Il disco nuovo era atteso da tempo, tempo “speso” dalla band per registrare nel loro headquarter -lo studio di Huntington Beach- un disco prodotto e supervisionato da Bob Rock, dal primo singolo uscito (ascoltabile su Spotify) e dall’artwork dell’album, si può intuire che non siamo solo di fronte al ritorno di una band essenziale per il rock contemporaneo ma anche che il nuovo progetto sarà ricco di spunti e contenuti, un disco che sarà una vera dichiarazione di intenti rispetto ai giorni difficili che stiamo vivendo, Dexter ha raccontato di tematiche attuali, non tirandosi indietro di fronte a vari e diversi argomenti e il primo singolo è – a tutti gli effetti – un riflesso delle sfide fronteggiate dagli Stati Uniti in questi anni, dice Holland: “Penso che siamo in un periodo storico unico, in cui i leader mondiali anziché promettere ‘faremo del nostro meglio’ sembrano dirti ‘vai a farti f…”, e questo fa davvero paura.”

THE OFFSPRING + LAGWAGON + special guest

21 giugno 2022 | Carroponte | Sesto S.G. (MI) Prevendite: https://bit.ly/2PlFmy7

22 giugno 2022 | Sherwood Festival | Padova

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date 2022